Auf Schloss Falkenstein herrscht Chaos: Einbrecher haben wertvolle Gemälde und die Monokelsammlung von Graf Falko gestohlen. Gleichzeitig stecken alle in den Vorbereitungen für das Kostümfest! Auf dem Martinshof ist die Stimmung ebenfalls schlecht, da die Gäste ausbleiben. Bibi und Tina fangen deshalb an, kräftig die Werbetrommel zu rühren. Ausgerechnet jetzt verliebt sich aber Bibi in den chaotischen Tarik, der ein dunkles Geheimnis verbirgt.