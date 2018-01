Billy wächst bei seinem Vater in einen Arbeiterviertel in Nordengland auf. Er liebt das Tanzen zum Verdruss seines Vater, der ihn lieber boxen sehen will. Als er von seiner Lehrerin gefördert wird, spitzt sich die Lage zu, denn Billy soll an einem Vortanzen teilnehmen, das bei Bestehen zur Aufnahme an der Royal Dance Academy berechtigt.