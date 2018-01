Zusammen sein und trotzdem die Freiheit leben - geht das? Die Beziehung von Katharina von Arx und Freddy Drilhon basiert auf der Überzeugung, dass dem so ist. In den 1950er-Jahren lernten sie sich auf Reisen kennen, machten internationale Karrieren - und trennten sich schließlich. Denn es wurde Drilhon in ihrem gemeinsamen Idyll im Waadtland zu eng. Die Dokumentation zeigt, in teils gespielten Szenen, den Verlauf einer großen Liebesgeschichte.