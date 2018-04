Cinar ist noch klein, hat aber eine große Klappe. In seiner Heimat Istanbul will er gerne an einem Talentwettbewerb teilnehmen. Doch dann eröffnet ihm sein Vater, dass die Familie aufs Land ziehen wird. Für Cinar bricht eine Welt zusammen. Wie soll der Junge da jemals ins Showgeschäft kommen? Er betrachtet die anderen Kinder im neuen Heimatort mit Herablassung. Aber bald stellt sich heraus, dass sie gemeinsam Cinars Traum wahr machen könnten.