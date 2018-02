Wakanda steht am Rande des Krieges. Das muss Black Panther erkennen, als er in sein Heimatland zurückkehrt. Eigentlich ist er der Thronerbe des hochtechnisierten afrikanischen Landes. Doch er hat mächtige Feinde, die die Macht an sich reißen wollen. Black Panther verbündet sich mit der Kriegerinnentruppe Dora Milaje und dem CIA-Agenten Everett K. Ross. Gemeinsam wollen sie Wakanda vor einem Krieg bewahren. Wird ihnen das gelingen?