Boxen ist das ganze Leben von Vinny Pazienza alias "The Pazmanian Devil". Doch ein Autounfall zerstört sein bisheriges Leben. Durch einen Genickbruch wird er wohl nie mehr laufen können. Doch Vinny gibt nicht auf: Er entscheidet sich für eine riskante Behandlung und fängt heimlich wieder an zu trainieren. Schließlich kann er Trainer Kevin Rooney überzeugen, mit ihm an seinem Comeback zu arbeiten: Er will den Mittelgewicht-Champion herausfordern.