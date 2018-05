In Mexiko fängt eine Gruppe von US-Studenten an "Wahrheit oder Pflicht" zu spielen. Doch zuhause angekommen, sterben nach und nach Mitglieder der Gruppe. Sie haben sich alle geweigert die Wahrheit zu sagen oder eine Mutprobe zu bestehen. Das Spiel spielt sich also von selbst weiter! Die junge Olivia erkennt das und versucht ihre Mitspieler vor dem Tod zu bewahren. Schließlich wollen die Überlebenden in Mexiko das Rätsel um das Spiel lösen.