In einer Forschungsstation in den Alpen sind einige Wissenschaftler stationiert, um den Klimawandel zu beobachten, unter ihnen auch der Techniker Janek. Eines Tages machen sie eine seltsame Entdeckung: Aus dem schmelzenden Gletscher in ihrer Nähe tritt eine rote Flüssigkeit aus. Bald zeigen sich gefährliche Auswirkungen in Form von genetischen Veränderungen der Tiere. Nun versucht Janek, sie aus dieser lebensgefährlichen Situation zu befreien.