Paula streunt mit ihrer Katze durch Paris. Ihr Freund hat gerade Schluss gemacht. Ihre Mutter will nichts von ihr wissen. Und Paula ist 30. Was tun? Die junge Frau findet Arbeit als Tagesmutter und Lingerie-Verkäuferin. Und eine neue Wohnung hat sie auch bald. Wofür braucht man da noch andere Menschen? Aber ohne sie geht es auch nicht, wie Paula erkennt. Also streckt die stolze Einsame die Fühler aus, auf der Suche nach menschlicher Wärme.