Pandas, Affen und Schneeleoparden haben eines gemeinsam: Sie leben in China. Und sie müssen ihre Jungen großziehen, mitten in der harten und unbarmherzigen Natur. Also begleitet die Dokumentation die Panda-Mutter, dessen Junges anfängt selbständig zu werden. Das Affenjunge dagegen sagt sich dramatisch von seiner Familie los und geht eigene Wege. Und die Schneeleoparden lernen im winterlichen Hochgebirge das Jagen und Überleben.