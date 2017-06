Jazz-Trompeter und "King of Cool" Chet Baker ist in den 1960er-Jahren am Ende. Er ist drogensüchtig und wird von seinem Ex-Dealer zusammengeschlagen. Nun ist auch das Filmprojekt über ihn geplatzt, das ihn gerade wieder auf Trab gebracht hatte. Wegen der Verletzungen scheint Baker zunächst auch nicht mehr Trompete spielen zu können. Doch seine Ex-Filmpartnerin Jane hält zu dem Musiker. Gemeinsam arbeiten sie am langsamen Comeback des Musikers.