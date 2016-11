Boruto ist der Sohn des Ninjahelden Naruto und will in dessen Fußstapfen treten. Er gerät aber in Streit mit seinem Vater und versucht dessen Kampftechnik zu übertreffen. Dabei wird er ausgerechnet Lehrling bei dem Erzrivalen des Vaters Sasuke. Der Konflikt wird von einem Mordanschlag auf Naruto unterbrochen, bei der dieser plötzlich verschwindet. Boruto und einige Mitstreiter suchen den Meisterninja und seine unbekannten Feinde.