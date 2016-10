Don Johnston kann eigentlich nur noch auf die gute alte Zeit als Frauenheld zurückblicken, die Gegenwart ist eher aussichts-, ereignis- und trostlos. Da bedeutet es auch nur noch einen weiteren Stich ins Herz, als ihn seine jüngere Freundin Sherry sitzen lässt. Eines Tages bekommt Don einen Brief von einer früheren Freundin, die einen 19-jährigen Sohn hat, dessen Vater Don sein soll. Da der Brief keinen Absender trägt, verlässt sich Don auf seinen Instinkt und seinen Kumpel, dem Hobby-Detektiv Winston. Gemeinsam begeben sie sich auf die Suche nach dem jungen Mann und treffen dabei auf eine Reihe von Dons früheren Geliebten. Bill Murray ist die unzweifelhafte Top-Besetzung in der Rolle des Don Johnston, und Jim Jarmusch hat mit diesem Film einen weiteren Meilenstein auf den Filmpfaden hinterlassen.