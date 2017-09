Regisseur Elí Roland Sachs beleuchtet in seinem intimen Film die Beziehung zu seinem Bruder Jakob. Dieser wurde zum Salafi, der Islam steht für ihn seitdem an erster Stelle. Sachs begleitet seinen verloren geglaubten Bruder in seinem Alltag, spricht mit Imam und seiner - ebenso religiösen - Frau. Langsam nähern sich die beiden wieder an.