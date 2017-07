"Englands wütendste Band" sollen sie sein, laut der Zeitung The Guardian. Die Rede ist von den Sleaford Mods, einem Punk-Duo, das kein Blatt vor den Mund nimmt. Die beiden Musiker aus Nottingham singen über schlechte Arbeitsbedingungen und das Leben in England an sich. Zusammen haben sie ohne großes Plattenlabel den Sprung in die Charts geschafft. Die Dokumentation zeigt den harten aber erfolgreichen Weg, den die Band beschreitet.