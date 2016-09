Literatur-Talkmaster Georges Laurent erhält eines Tages eine Videokassette - Absender unbekannt. An sich scheint nichts Gravierendes auf dem Band zu sein: Ein Auto wird geparkt, eine Tür fällt ins Schloss, danach folgt nichts außer Stille. Was will der Absender damit sagen? Dass er die Familie von George genau im Blick hat, dass er bedrohliche Pläne entwickelt? George und seine Frau Anne gehen zunächst von einem verrückten Spinner aus, der eher harmlos sein dürfte, vielleicht ein Fan? Auch die Polizei glaubt nicht an die Notwendigkeit einzugreifen, solange keine bedrohliche Situation entstanden ist. Doch immer mehr graben sich die Anspannung, die Angst vor der Ungewissheit in die Seelen der beiden.