Für eine Kalenderblatt-Serie reist ein kanadischer Fotograf nach Armenien. Er ist armenischer Abstammung, hat aber den Kontakt zu seiner Heimat verloren. Anders seine Frau, die als Dolmetscherin mitreist und den Kontakt zu den Einheimischen herstellt. Im Verlauf der Reise entfremdet sich das Paar immer stärker und die Frau fühlt sich mehr und mehr zum armenischen Reiseführer hingezogen. An Hand des Kalenders reflektiert der Fotograf im folgenden Jahr über die eigene Fremdheit in Armenien und den Entfremdungsprozess von seiner Frau. Armenien ist nicht nur die Heimat seines Protagonisten, Egoyan selbst stammt aus Armenien. Die Reise in Armenien, die er in 'Calendar' beschreibt, wird zur komplexen Reflektion über Heimat, Fremdheit und den Einfluss moderner Medien auf die zwischenmenschliche Kommunikation.