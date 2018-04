Eine türkische Spezialeinheit kämpft auf verlorenem Posten in einem Bürgerkriegsgebiet. Kapitän Alparslan führt eine 6-Mann-Einheit an. Allzu spät erkennen die Soldaten, dass sie in eine Falle gelockt wurden. Bald fallen hunderte von feindlichen Kämpfern über sie her. Die Männer müssen um ihr Überleben kämpfen. Der Stolz auf ihr Heimatland gibt ihnen Kraft. Doch können die Soldaten trotz aller Brutalität auch ihre Menschlichkeit bewahren?