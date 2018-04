Venedig steht für Kanäle, Gondeln und prächtige Paläste. Der Maler Canaletto malte die Lagunenstadt in ihrer Blütezeit. Auf seinen Bildern wimmeln Menschen und Boote auf dem Wassser der einst bedeutenden Handelsstadt. Doch wie wurde Canaletto zum Chronisten seiner Heimatstadt? Die Dokumentation geht dieser Frage nach und besucht die Originalschauplätze der Bilder. In Gesprächen und Ansichten wird so eine untergegangene Epoche wieder lebendig.