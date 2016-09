Ben lebt mit seiner Frau Leslie und seinen 6 Kindern in den Wäldern im Nordwesten der USA. Völlig von der Außenwelt abgeschnitten, betreiben sie dort einen Hof und sind Selbstversorger. Ben lehrt seine Kinder, wie man in der Wildnis überlebt, bringt ihnen das Kämpfen bei und unterrichtet sie. Doch als sie eines Tages, gezwungenermaßen, in die nächste Stadt reisen müssen, kommt es zu Differenzen zwischen Ben und seinen Söhnen.