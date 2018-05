Im römischen Gefängnis Rebibbia probt eine Gruppe von Insassen das Shakespeare-Drama "Julius Cäsar". Sie proben, um das Stück in der Strafanstalt aufzuführen. Doch bis zur Premiere ist es ein langer und auch beschwerlicher Weg. Sie müssen die Texte lernen und sich in die Rollen hineinversetzen. Die einzigartige Sprache Shakespeares und die Kunst der Schauspielerei verändert sie alle und weckt bei den Häftlingen Freude an geistiger Freiheit.