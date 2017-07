Scott und Kate Johansen sind liebende Eltern. Sie haben mühsam das Geld für den College-Besuch ihrer Tochter Alex zusammengespart. Plötzlich ist das Geld futsch. Gemeinsam mit Nachbarn Frank eröffnen die beiden ein illegales Casino in ihrem Keller. Der Laden läuft gut an, doch mit dem Erfolg kommen auch Probleme. Denn Tochter Alex merkt, dass ihre Eltern in irgendetwas Krummes verwickelt sind. Und dann ist da auch noch ein Falschspieler.