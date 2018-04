Am CERN bei Genf wird in den Grenzbereichen der Physik geforscht. Gluonen-Plasma, Bosonen: Die Teilchen, die hier untersucht werden, scheinen der Fantasie entsprungen zu sein. Oft genug ist dies auch der Fall. Denn die Wissenschaftler lassen sich an entscheidenden Punkten häufig von ihrer Eingebung leiten. Die Dokumentation zeigt, wie im teuersten Physik-Labor der Welt Forscher nach dem suchen, was den Künsten zugeordnet wird: der Schönheit.