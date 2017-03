Vier Frauen sind die Protagonistinnen je einer Geschichte im Bundesstaat Montana. Anwältin Laura Wells will einen halsstarrigen Klienten von seiner Klage abbringen. Der aber sinnt auf Rache. Gina hat im Privatleben zu kämpfen: Die Tochter pubertiert, das Haus muss fertig gebaut werden und in der Ehe läuft einiges schief. Dagegen hofft die junge Pferdepflegerin Jamie auf ihr Glück, als sie sich in ihre Lehrerin Beth verliebt.