Paul Cézanne revolutionierte die Kunst mit seiner quasi-abstrakten Malerei. Doch wer steckt hinter den rätselhaften Bildern, die so "amateurhaft" für seine Zeitgenossen aussahen? Die Dokumentation reist nach London, Washington und New York, um Experten zu dem Künstler zu befragen. Berühmte Werke wie der "Mont St. Victoire" erstrahlen auf der Leinwand. Auch Cézannes eigene Briefe geben Einblick in das Denken eines fortschrittlichen Geistes.