Charlie, ein schlitzohriger Schäferhund, flieht mit seinem Freund, dem Dackel Itchy, aus dem Hundegefängnis von New Orleans. Er will seinen Anteil aus Casinogeschäften, die er einst mit Pitbull Carface betrieb. Doch dieser befördert seinen Ex-Partner ohne Skrupel in den Hundehimmel. Doch Charlie, clever wie er ist, klaut im Himmelreich seine Lebensuhr und kehrt auf die Erde zurück, um mit seinem hinterhältigen Partner abzurechnen.