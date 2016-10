Sechs ungleiche Männer stechen gemeinsam auf einer Luxusjacht in See. Eine Beschäftigung an Bord stellt unter anderem ein abstruses Spiel dar: Es wird verglichen was das Zeug hält. Sei es etwas Naheliegendes wie Angeln, oder aber Schlafpositionen und Blutdruck. Dabei bleibt die Freundschaft nicht selten auf der Strecke, doch am Ende kann es nur einen Gewinner geben, der den Chevalier als Zeichen des Sieges am Finger tragen wird.