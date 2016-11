Chihiro zieht mit ihren Eltern nach draußen vor die Stadt. Auf dem Heimweg wollen Ihre Eltern eine Abkürzung durch einen merkwürdigen Tunnel nehmen. Ein schwerer Fehler, denn am anderen Ende des Tunnels befindet sich die Familie plötzlich in der Zauberwelt Aburaya. Als Chihiros Eltern dort von fremden Speisen essen, werden sie in Schweine verwandelt. Bis sie ihre Eltern retten kann, erlebt Chihiro im Badehaus der Götter seltsame Abenteuer.