Roberto, Besitzer eines Eisenwarengeschäfts, ist ein notorischer Einzelgänger und lässt niemanden an sich heran. Aber eines Tages erscheint Jun, der kein Spanisch spricht, in seinem Leben und ist auf seine Hilfe angewiesen. Äußerst ungern nimmt Roberto ihn auf, um ihm letztlich aber doch bei seinem Weg in ein neues Leben zu helfen. Jun bringt Robertos Leben so durcheinander, dass der einen Ausweg aus seiner eigenen, tristen Existenz findet.