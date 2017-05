Der künstlerisch begabte Oscar lebt nach der Trennung seiner Eltern bei seinem verschrobenen Vater und will nichts lieber als aus seinem Dorf in Neufundland weg. Oscar arbeitet in einem Baumarkt, wo er sich in einen Kollegen verliebt. Das verändert sein Leben zwar positiv, aber er weiß auch, dass Homosexualität in seinem Umfeld nicht akzeptiert ist.