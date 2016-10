Jim Jarmusch hat über die Jahre hinweg immer wieder Kurzfilme rund um Kaffee und Zigaretten gedreht, darunter mit Iggy Pop, Tom Waits, Steven Wright, Roberto Benigni usw. Nun hat er die Filme zusammengeführt und ein bunt-skurriles Kaleidoskop erstellt, dass in sehr ungewöhnlichen Perspektiven stets Kaffee und Zigaretten im Fokus hat. Mal ist es Steven Wright, der seine Träume zu beschleunigen versucht, indem er kannenweise Kaffee in sich hineinschüttet, mal Tom Waits, der Iggy Pop von den Vorzügen des Nichtrauchens überzeugen will. Daneben werden einige seltsame Verschwörungstheorien aufgearbeitet, der Zuschauer erfährt, wie "real british tea" zubereitet wird und dass Zigarettenrauch doch immer noch die ökologisch unbedenklichste Art ist, um sich gegen Ungeziefer zu wehren. Na, wenn das kein Kaffee- und Zigarettenqualmgeschwängerter Kinoabend wird. Viel Spaß!