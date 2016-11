Unzählige Menschen, darunter auch Lena und Daniel, demonstrieren 1973 in Chile gegen General Pinochet, der sich an die Macht putschen will. Das Paar wird verhaftet und im Chaos der Stadt getrennt. Als Lena frei gelassen wird, findet sie heraus, dass Daniel womöglich zu einer deutschen Sekte verschleppt wurde, die Menschen im Auftrag des Geheimdienstes foltert. Ohne Unterstützung zu erfahren, macht sie sich auf die Suche nach ihm.