Cyrano de Bergerac, Schriftsteller und Dichter im Frankreich des 17. Jahrhunderts, ist unsterblich in seine Cousine Roxane verliebt. Doch es gibt gleich zwei Probleme. Zum einen Cyranos übergroße Nase und zum zweiten Roxanes Auserwählter, Musketier Christian de Neuvillette. Diesem fehlt jedoch das Talent, seine Liebe in Worten zum Ausdruck zu bringen. Und so hilft Cyrano dem Konkurrenten, um seine Liebe über Umwege in Briefen niederzuschreiben.