Die Sängerin Dalida erlangt in den 1950er-Jahren mit den Stücken "Bambino" und "Ciao, ciao Bambina" Weltruhm. Auch in Deutschland feiert sie Erfolge. Doch ihre Ehe scheitert, es folgen Krisen und ein Suizidversuch. Der Künstlerin, die stets am Leben und unter dem Verlusten geliebter Menschen leidet, gelingt in den 1970er-Jahren ein Disco-Comeback. Doch trotz Millionen verkaufter Schallplatten findet sie kein Glück und nimmt sich 1987 das Leben.