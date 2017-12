Bud, ein kleiner Büroangestellter in einer großen New Yorker Versicherung, möchte gerne Karriere machen. Um das zu erreichen, stellt er seinen Vorgesetzten seine Wohnung als Liebesnest zur Verfügung. Und tatsächlich befördert ihn das beruflich, doch nach und nach verliebt er sich in die Freundin seines Chefs.