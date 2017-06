Ein Morgen wie jeder andere in Bogotá: Angestellte beginnen ihre Arbeit bei der Belko Corporation. Doch bald wird ein Teil der Belegschaft im Gebäude eingeschlossen. Durch die Lautsprecheranlage werden die 80 Leute durch ein perfides Experiment geleitet: Sie sollen sich gegenseitig töten oder werden selber aus der Ferne umgebracht. Die Gruppe teilt sich in zwei Lager. Unter Chef Barry beginnt die Hatz auf die Gruppe, die nicht töten will.