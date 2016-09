Gott lebt mit seiner Frau und ihrer gemeinsamen Tochter Éa in Brüssel. Täglich sitzt der Allmächtige vor dem Computer, um sich miese Gebote zu überlegen und lässt seine schlechte Laune an der Menschheit und seiner Familie aus. Eines Tages hat Éa genug und hackt sich in seinen Computer ein. So teilt sie jedem Menschen per SMS seinen Todestag mit. Als sie sich aufmacht, auf der Erde sechs neue Apostel zu suchen, reagiert Gott aber umgehend.