Schottland hat Rory nicht viel zu bieten. Der kauzige alte Kerl ist einsam, sein Sohn lebt seit Jahren am anderen Ende der Welt in San Francisco. Und Rory ist krank. Was soll er also mit der Zeit anfangen, die ihm noch bleibt? Rory springt über seinen Schatten und macht sich auf den Weg nach Kalifornien. Hier, wo die Sonne scheint und alle gut drauf sind, ist der Schotte zunächst völlig deplatziert. Doch sein kleiner Enkel öffnet Rory das Herz.