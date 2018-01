Pablo Quintero ist ein erfolgreicher Filmregisseur. Sein Bruder Tino hat sich als Teenager einer Geschlechtsumwandlung unterzogen, um die Geliebte seines Vaters zu werden. Der hat seine 'Geliebte' doch schon bald verlassen. Nun lebt sie als 'Tina' mit Pablos zehnjähriger Tochter Ada, deren Mutter als Mannequin in der Welt herumreist. Nach der Premiere seines neusten Films wird Pablo von seinem Freund Juan, der ihn respektiert, aber nicht liebt, verlassen. Um ihn zu vergessen, stürzt Pablo sich auf sein nächstes Projekt: eine Bühnenaufführung von Cocteaus 'La Voix humaine' mit Tina in der Hauptrolle. Bei der Premierenfeier wird Pablo von dem Ministersohn Antonio verführt. Es ist dessen erste homosexuelle Erfahrung. Er duldet jedoch keine Rivalen. Antonio findet einen Brief, in dem Juan Pablo seine Liebe versichert. Um Antonio loszuwerden, schreibt Pablo ihm unter dem Namen Laura P. einen Brief, in dem er ihn wissen lässt, daß er Juan besuchen wird. Der eifersüchtige Antonio begeht daraufhin eine folgenschwere Tat.