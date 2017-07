In seiner Kindheit wusste konnte man sich kaum vorstellen, dass Bubi Champion eines Tages zu einem Radrenn-Helden werden könnte. Aufgewachsen im Umfeld seiner skurillen und energiesprühenden Oma Madame Souza und allein mit dem kleinen Hündchen Bruno und seinem Dreirad machte er die Gegend unsicher. Jetzt ist er erwachsen und nimmt als Rennradfahrer an der Tour de France teil. Doch üble Geschäftemacher lassen ihn und zwei seiner Mitfahrer entführen und in die Stadt Belleville bringen. Doch Madame Souza und der nun ausgewachsene Hund Bruno (re)animieren das Alte-Damen-Trios "Les Triplettes" und machen den Entführern ordentlichen Dampf unterm... Grandioser Animationsfilm im Langformat des französischen Karikaturisten Sylvain Chomet.