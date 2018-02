Mary ist erst elf Jahre alt und hat schon "Benzin im Blut": Sie liebt alles, was auf Rädern fährt und was schnell ist. Deshalb baut sie auf dem heimischen Bauernhof in Irland auch begeistert an ihrer eigenen Seifenkiste. Deshalb fiebert sie dem Seifenkistenrennen in ihrem Heimatdorf entgegen, hat aber auch unangenehme Konkurrenz, denn die reichen Jungs aus der Schule können sich teure Materialien leisten und bauen Edel-Seifenkisten zusammen.