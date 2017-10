Was haben vertriebene Bauern in Äthiopien mit dem deutschen Essen zu tun? Unter Umständen viel, wie die Dokumentation belegt. Sie zeigt, wie internationale Konzerne große Flächen Ackerboden in dem afrikanischen Land aufkaufen. Infolgedessen werden Menschen umgesiedelt und die Umwelt in Gefahr gebracht. Und der Westen unterstützt dieses skrupellose Vorgehen noch mit Geldern aus der Entwicklungshilfe.