Erst kurz nachdem die Familie in eine alte, unheimliche Villa eingezogen ist, lassen die Eltern den elfjährigen Viktor und seine älteren Schwestern Cora und Louise für ein paar Tage allein zuhause. In einem der alten Räume findt Viktor ein ausgestopftes Krokodil und später, im "verbotenen Zimmer", das Tagebuch seiner Großcousine Cäcilie. In diesem Buch entdeckt er rätselhafte Spuren, die mit ihrem mysteriösen Tod in der alten Villa zu tun haben.