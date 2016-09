Der mittellose Peter sucht aus Liebe zu der schönen Lisbeth, die aus gutem Hause stammt, einen Weg, um reich zu werden. In seiner Verzweiflung lässt er sich auf einen Pakt mit dem teuflischen Holländer Michel ein, der ihm anstelle seines Herzens einen Stein in die Brust setzt. Schnell gelangt Peter zu Reichtum und Ansehen, doch Lisbeth erkennt ihren einst so gutmütigen Peter in dem skrupellosen Geschäftsmann nicht mehr wieder.