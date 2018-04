Pünktlich um Mitternacht steht das kleine Gespenst jede Nacht auf und spukt durch die Burg Eulenstein. Weil das kleine Gespenst unbedingt den Tag sehen will, stellt es alle Uhren der Stadt um. Am Tag wird es aber ganz schwarz und muss sich in der Kanalisation verstecken. Die Schulkinder Karl, Marie und Hannes versuchen, die Rathausuhr wieder zurückzustellen, um das kleine Gespenst zu retten.