Im Nordosten Afghanistans ist das Leben für viele Kinder hart: In Banden sammeln sie sich, ziehen umher, handeln mit Altmetall und Sprengminen. Sie haben nie den Frieden in ihrem Land erlebt. Doch sie träumen, und zwar von Wohlstand und Frieden oder vom Sieg gegen die Feinde. Als die westlichen Streitkräfte aus Afghanistan abziehen, sind sie an der Reihe, diese Wünsche wahr werden zu lassen. Dazu müssen sie rasch erwachsen werden.