Genesis Potini ist manisch depressiv und die Klinikärzte sehen kaum eine Chance auf Besserung. Als er entgegen aller Erwartungen eines Tages doch entlassen werden kann, kommt er bei seinem kriminellen Bruder Ariki unter. Schnell wird er in die Machenschaften von dessen Biker-Gang verwickelt. Doch der ehemalige Schachmeister sucht nach einem Weg zurück in die Gesellschaft. Und so fängt er an, unterprivilegierte Jugendliche zu unterrichten.