Was ein unbedachter Moment alles anrichten kann: Die junge Ärztin Jenny soll nach Sprechstundenende neuen Kollegen vorgestellt werden. Da klingelt es an der Tür, und eine junge Frau bittet um Hilfe. Abgelenkt, ignoriert Jenny die Anfrage. Am nächsten Tag wird eine unbekannte Frau tot aufgefunden. Jenny wird von Schuldgefühlen geplagt: Hat Sie den Tod der Frau verschuldet? Sie versucht auf eigene Faust die Identität der Toten zu klären.