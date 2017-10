Am Vorabend des ersten Weltkrieges geschehen in einem Dorf im protestantischen Norden Deutschlands seltsame Unfälle. Menschen werden verletzt und getötet und der Dorflehrer und Leiter des Schul- und Kirchenchors beginnt Nachforschungen anzustellen. "Funny Games"-Regisseur Michael Haneke hat seinen neuen Film komplett in Schwarzweiß gedreht und so der ohnehin bedrückenden, düsteren Geschichte der kleinen Gemeinde noch mehr Gewicht verliehen.