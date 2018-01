Seine Bilder von Swimming Pools machten ihn berühmt. David Hockney gehört zu den einflussreichen Künstlern des 21. Jahrhunderts und strotzt auch mit 90 Jahren noch vor Schaffenskraft. Die Dokumentation zeigt zwei Ausstellungen des Briten in der Londoner Royal Academy of Arts, in die er 1991 aufgenommen wurde. Dabei wird deutlich, wie souverän Hockney sich über Jahrzehnte im Kunstbetrieb bewegt und behauptet hat.